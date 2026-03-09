Puerto Rosales supera los 100 buques en el muelle que exporta el crudo de Vaca Muerta

El nuevo muelle petrolero de la terminal Rosa Negra, operada por Otamerica en Puerto Rosales, alcanzó un nuevo hito operativo al superar los 100 buques atendidos desde su puesta en funcionamiento.

El petrolero Aqua Legacy, de 250 metros de eslora, fue el encargado de marcar la operación número cien en esta infraestructura que hoy se consolida como uno de los principales puntos de salida del petróleo de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales.

La embarcación cargó crudo con destino a una refinería ubicada en el área de San Francisco, en la costa oeste de los Estados Unidos, particularmente en la zona de Richmond, donde se concentra uno de los polos de refinación más importantes del estado de California.

Según precisó Argenports.com, desde su inauguración, el nuevo muelle ya suma 107 operaciones, un ritmo que refleja el creciente movimiento de exportaciones que genera la producción no convencional de la Cuenca Neuquina.

Importante inversión

La terminal Rosa Negra fue inaugurada en junio de 2025 tras una inversión cercana a los 600 millones de dólares destinada a ampliar la capacidad de despacho de petróleo en Puerto Rosales.

El proyecto incluyó la construcción de un muelle offshore ubicado a unos dos kilómetros de la costa, preparado para operar buques petroleros de gran porte y con sistemas modernos de carga que permiten acelerar las operaciones logísticas.

La obra incorporó además nuevos tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo y mejoras en la infraestructura energética de la terminal, lo que elevó significativamente la capacidad operativa del puerto.

En conjunto, estas instalaciones permiten recibir petroleros de gran tamaño y despachar cargamentos hacia refinerías de Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales.

El desarrollo de esta infraestructura está directamente vinculado al crecimiento de la producción de petróleo en Vaca Muerta y al aumento de los volúmenes que llegan a la costa bonaerense a través del sistema de oleoductos que conecta la Cuenca Neuquina con Puerto Rosales.

Durante los últimos años, el puerto se transformó en un nodo clave dentro de la logística energética argentina. A diferencia de décadas anteriores, cuando la operatoria estaba concentrada en cargas vinculadas principalmente a refinerías locales, la expansión del shale oil permitió incrementar significativamente las exportaciones de crudo.

En ese contexto, el nuevo muelle de Otamerica representa un salto de escala para la terminal petrolera del sur bonaerense.

La posibilidad de operar buques de mayor tamaño y aumentar la velocidad de carga permitió mejorar la eficiencia del sistema logístico y acompañar el crecimiento de los volúmenes exportados.

Construcción de una tercera posición

El plan de expansión del muelle contempla además la incorporación de una tercera posición de amarre que actualmente se encuentra en construcción.

Cuando esté finalizada, permitirá aumentar la cantidad de operaciones simultáneas y ampliar aún más la capacidad de despacho de la terminal.

Con más de un centenar de buques operados en poco más de un año, la terminal Rosa Negra de Otamerica ya muestra el impacto que la expansión de Vaca Muerta está teniendo sobre la actividad portuaria del sur bonaerense.