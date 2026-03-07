El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Santiago Mandolesi Burgos, anunciaron el inicio de una obra vial considerada estratégica para mejorar los accesos al sistema portuario y reforzar la infraestructura logística de la ciudad.

Los trabajos se desarrollan en el sector comprendido entre el Triángulo, el Puente La Niña y el acceso al Guanaco, uno de los puntos más transitados por el transporte pesado que se dirige hacia las terminales portuarias de Ingeniero White.

La intervención contempla el recambio integral de losas de hormigón y la reparación estructural de la calzada, con el objetivo de recuperar las condiciones de circulación en un tramo que presenta un fuerte desgaste debido al tránsito permanente de camiones vinculados a la actividad portuaria.

Según se informó, la obra demandará una inversión superior a los 6.000 millones de pesos, financiada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Durante el anuncio, el intendente Susbielles destacó la importancia de la obra para la ciudad y para la actividad logística que genera el puerto.

“Queremos compartir una muy buena noticia para todos los bahienses, para los habitantes de Ingeniero White y también para todos quienes tienen que ver con la logística y el transporte de cargas hacia el puerto de Bahía Blanca”, señaló.

“Ha comenzado la obra de reparación integral en el Triángulo, en el Puente La Niña y también en el acceso al Guanaco. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el puerto. Es un nuevo paso adelante en la reconstrucción de Bahía Blanca”, afirmó.

Un nodo clave para el tránsito de cargas

El tramo intervenido constituye uno de los principales accesos terrestres al complejo portuario bahiense.

Por esa zona circulan diariamente centenares de camiones que transportan cargas industriales, energéticas y agroexportadoras, lo que genera un alto nivel de desgaste sobre la infraestructura vial.

La obra busca mejorar la seguridad de circulación, reducir los tiempos de traslado y optimizar el flujo de transporte pesado que ingresa al sistema portuario.

Además de su importancia logística, el sector también es utilizado por vecinos de Ingeniero White, por lo que la mejora de la calzada tendrá impacto directo en la movilidad cotidiana de la comunidad.

El presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, subrayó que la intervención forma parte de un plan más amplio de inversiones destinadas a mejorar los accesos viales al complejo portuario.

“Estamos dando continuidad a una inversión que es fundamental para el puerto, que son los ingresos de la carga, pero también es un punto de contacto con la comunidad”, sostuvo.

El titular del ente portuario destacó que estas obras buscan fortalecer tanto la operatividad logística como el vínculo entre el puerto y la ciudad.

“Me parece que la manera de devolver todo lo que la comunidad ha dado al puerto es con estas obras que son muy importantes”, afirmó.

Mandolesi Burgos recordó además que recientemente se completó otra intervención relevante vinculada al reacondicionamiento del paso a nivel de Grünbein, una obra que demandó una inversión superior a los 600 millones de pesos.

“Así como terminamos la obra de Grünbein en el paso a nivel, ahora continuamos con esta obra y luego seguiremos con otras intervenciones que tendrán impacto positivo tanto para el puerto como para la comunidad de Bahía Blanca”, agregó.

Las obras iniciadas en el Triángulo y el Puente La Niña se integran a un programa más amplio de mejoras en los accesos al puerto.

En los últimos meses, el Consorcio portuario impulsó licitaciones y proyectos destinados a reconstruir tramos deteriorados de las rutas nacionales 252 y A013, dos corredores fundamentales para el transporte de cargas hacia las terminales portuarias.

Las intervenciones contemplan trabajos en aproximadamente seis kilómetros de calzada, desde la rotonda Vélez Sarsfield, pasando por el acceso a Puerto Galván y hasta la conexión con la Ruta Nacional 3.

Estas obras incluyen reconstrucción de pavimentos, reacondicionamiento de banquinas, señalización y desvíos provisorios para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos.

El objetivo es mejorar la circulación de camiones, reducir riesgos viales y reforzar la conectividad entre el puerto y los corredores nacionales que abastecen al sistema logístico.