Atentos en Bahía, White, Punta Alta, Pedro Luro, Buratovich y Médanos: se sorteó la LBB Bronce

Se confirmó este atardecer el programa de partidos correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce (ex Tercera), que vuelve a ser parte de los torneos de la Asociación Bahiense, después de disputarse por última vez en 1985.

En la fecha inaugural, el miércoles 25 jugarán Velocidad y Resistencia B-Fútbol y Tenis Club de Mayor Buratovich, Sportivo Bahiense B-Pellegrini, Fortín Club de Pedro Luro-Caza y Pesca Huracán Médanos, Whitense-Bella Vista, Los Andes-Barracas y Sporting-Bahiense del Norte B.



Forma de disputa

En la primera fase habrá dos tramos, arrastrando el 50% de los puntos para el segundo.

En ambos, del 1º al 4º clasifican directo a cuartos y del 5º a 12º se eliminarán.

El 1º ascenderá a LBB Plata y el segundo disputará la promoción con el penúltimo de la LBB Plata.

Todos los cruces serán al mejor de tres, a excepción de las finales de cada tramo, que se jugarán a cinco.

