Con participación bahiense, Pampas frenó al puntero del Súper Rugby Américas

El wing Santiago Cordero debutó en Pampas con un try. Foto: prensa UAR (Gonzalo Padros).

Pampas ganó este viernes su segundo partido en la temporada 2026 del Súper Rugby Américas, correspondiente a la tercera fecha del certamen continental.

En condición de local y con presencia bahiense, derrotó al puntero Capibaras XV (Rosario) por 25 a 20, en cancha del CASI y con el arbitraje de Francisco González (Uruguay).

Hoy sumaron tries vía Ignacio Bottazzini, Santiago Cordero y Santiago Pernas, para cortar el invicto de los rosarinos en el torneo. Además, el apertura marplatense Bautista Farisé convirtió dos penales y dos conversiones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En Pampas realizó su debut de temporada el pilar izquierdo Nahuel Zunini. El jugador formado en el club Argentino de nuestra ciudad ingresó a los 67 minutos y tuvo contacto con la pelota en algunos rucks para la continuidad de fases en ataque.

También el experimentado wing Santiago Cordero, quien apoyó su try en la primera etapa y fue reemplazado en el complemento.

Capibaras XV, que se quedó con el primer tiempo por 8 a 7, llegó al try en dos ocasiones vía Ignacio Dogliani, quien además convirtió todos los puntos del conjunto del Litoral a los postes (3 penales y 2 conversiones).

La tercera fecha prosigue hoy con Tarucas-Dogos (dirige Nahuel Jauri Rivero).

Este sábado jugarán Peñarol-Selknam a las 20 (arbitraje de Cua Ricardo). Va por ESPN 3/Disney+

El domingo completarán Cobras Brasil-Yacaré XV (20.30, arbitraje de Mauro Rossi). Se podrá ver por ESPN 3/Disney+.