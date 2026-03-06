Dan asueto a trabajadoras municipales por el Día de la Mujer

El intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño estableció por decreto un "asueto administrativo a todo personal femenino que cumple funciones en la Municipalidad para el lunes 9, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Del asueto quedan exceptuadas las trabajadoras esenciales del ámbito de la salud pública, de recolección de residuos, del Servicio Local, Turismo y otras áreas cuyas actividad no pueda ser interrumpida.

El jefe comunal destacó en el texto del decreto "la lucha de la mujer en virtud de su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrolle integra como persona".

Cada 8 de marzo, que este año cae domingo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, originalmente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en reivindicación de la lucha por su participación dentro de la sociedad, su desarrollo íntegro como personas y su emancipación en diferentes aspectos de la vida.