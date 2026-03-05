"Hoy no venimos solo a enumerar obras, sino que estamos para anunciar futuro", dijo Aristimuño en la apertura de sesiones del CD

La ceremonia de apertura de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Coronel Rosales, se realizó hoy en la sala del Teatro Colón.

Como es costumbre, en el acto hizo uso de la palabra el intendente municipal Rodrigo Aristimuño.

Estos fueron sus conceptos:

"La seguridad no se construye con improvisación, se construye con planificación, inversión y presencia en el territorio: incorporamos 12 móviles policiales cero kilómetros, que fueron puestos en servicio de manera simultánea. Fortalecimos el sistema de monitoreo y prevención, instalando nuevas cámaras de vigilancia y reemplazando el equipamiento obsoleto. Más móviles, más efectivos, más tecnología, más prevención, ese es el camino que elegimos para cuidar a cada familia rosaleña".

"Hoy no venimos solo a enumerar obras: venimos a anunciar futuro. Les quiero contar que estamos en condiciones de retomar el recambio de cañerías de agua del casco histórico de la ciudad, una obra estructural fundamental".

También, "gracias a las gestiones realizadas con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en los próximos días se reiniciará la obra del acueducto D315. Con una inversión de 4.000 millones de pesos. Esta intervención estratégica permitirá garantizar el abastecimiento de agua a más de 8.000 vecinos".

"Ya fue licitada la obra de recambio de colectores cloacales en Punta Alta, una intervención estructural largamente esperada para mejorar la estructura sanitaria del distrito".

"Vamos a llevar las cloacas a barrio Gaudi. Junto al OPISU y con una inversión superior a los 600 millones de pesos, se ejecutarán más de 2.200 metros de red y más de 200 nuevas conexiones domiciliarias".

"Está pronto a licitarse la primera etapa de acondicionamiento de la Unidad de Pretratamiento en la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, con un presupuesto oficial cercano a los 500 millones de pesos".

"Para la segunda etapa de recambio de colectoras, ya se licitaron y están pronto a comenzar estas importantes obras que estamos realizando con ABSA: Jujuy, entre San Luis y Buenos Aires; y Jujuy, entre Buenos Aires y Catamarca, por un monto de casi 150 millones de pesos".

"Licitamos la obra de refuncionalización de calle Irigoyen, luego de la autorización del Concejo Deliberante para la intervención del espacio público. La inversión, financiada por la provincia de Buenos Aires, alcanzará casi 1.000 millones de pesos, y permitirá modernizar, poner en valor y transformar de manera integral nuestro centro comercial".

"Vamos a seguir pavimentando: se viene el asfalto para 25 de Mayo, a la altura del cementerio".

Asimismo, "iniciamos el proceso de compra de un nuevo camión que se incorporará al parque automotor municipal".

Por otro lado, "vamos a reacondicionar el techo y el cielorraso del SUM del Polideportivo de Río Dulce 50, una obra necesaria para mejorar las condiciones de un espacio muy utilizado".

Finalizando la temporada estival, "continuaremos con la obra de defensa de la duna costera, una intervención estratégica que ya empezó a mostrar resultados, luego de los últimos acontecimientos climatológicos".

"También ya inició la construcción del parque solar, una inversión cercana a los 2 millones de dólares, que permitirá potenciar el sistema energético de la localidad".

En Villa Arias, "estamos trabajando para concentrar una importante labor: la construcción de baños públicos, un playón deportivo y salón de usos múltiples".

En materia de salud, "vamos a construir un centro de atención primaria en la zona norte de la ciudad".

Además, "estamos realizando gestiones ante el gobierno de Buenos Aires para incorporar un nuevo mamógrafo para el Hospital Municipal 'Eva Perón'".

En educación, "realizaremos la entrega de 50 notebooks destinadas a estudiantes de distintos niveles educativos, con el objetivo de reducir brechas y acompañar las trayectorias escolares".

Para la Escuela Agropecuaria, "gestionamos el mini bus de 17 plazas, una herramienta fundamental para el traslado de estudiantes".

"Destinaremos más de 300 millones a través del Programa de Infraestructura para Entramados Productivos Regionales. A esto se suma la creación del Fondo Municipal de Fortalecimiento, con una inversión municipal de 10 millones de pesos".