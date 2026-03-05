Un calefón tomó fuego y llamaron a los Bomberos

Los Bomberos Voluntarios de Punta Alta acudieron esta noche a un departamento ubicado en Sáenz Peña 434, donde se prendió fuego un calefón.

Según se indicó desde la Asociación, un servidor público que pasaba circunstancialmente por el lugar, logró apagar las llamas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego, el resto de los bomberos que arribaron con el móvil 21, finalizaron la labor y despejaron cualquier situación de riesgo para los habitantes de la propiedad.