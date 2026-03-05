Un calefón tomó fuego y llamaron a los Bomberos
Se registró en un departamento ubicado en Sáenz Peña 434.
Los Bomberos Voluntarios de Punta Alta acudieron esta noche a un departamento ubicado en Sáenz Peña 434, donde se prendió fuego un calefón.
Según se indicó desde la Asociación, un servidor público que pasaba circunstancialmente por el lugar, logró apagar las llamas.
Luego, el resto de los bomberos que arribaron con el móvil 21, finalizaron la labor y despejaron cualquier situación de riesgo para los habitantes de la propiedad.