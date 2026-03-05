Precaución al tránsito: se ejecutan trabajos de reasfaltado en la RN 33, cerca de Bahía Blanca

Como fuera anunciado en las últimas horas, se están desarrollando trabajos mantenimiento de calzada y construcción de desvío en la ruta nacional 33 entre el paraje El Cholo y la rotonda de Bosque Alto.

Las tareas, a cargo de personal del Distrito 19 de la Dirección de Vialidad Nacional, incluyen la ejecución del desvío –a través de acopio, traslado y compactación de material- desde zona de préstamo hacia la zona por donde se encauzará el tránsito durante los trabajos de mantenimiento de calzada.

Durante las tareas, el tránsito ascendente (en el sentido El Cholo – Bosque Alto) utilizará la calzada existente, mientras que el tránsito descendente (sentido Bosque Alto – El Cholo) se dirigirá por el desvío que comienza en la rotonda Don Bosco y retomará la ruta en la dársena de acceso a la VTV.

El plan de obra contempla la demolición de la infraestructura que presenta daños estructurales y el posterior reemplazo de sus bases. Una vez consolidado el terreno, se procederá al volcado de nuevas capas de material asfáltico para lograr una terminación técnica similar a las mejoras ejecutadas meses atrás en la ruta nacional 35.

Más allá de la recuperación del pavimento, el proyecto integral incluye labores de mantenimiento y reparación en el sistema de alcantarillas y en las banquinas de todo el sector.

"Esta intervención busca optimizar la transitabilidad en el tramo comprendido entre la rotonda de Don Bosco y el nudo de las rutas nacionales 3 y 33", se indicó.

Según estimaciones oficiales, el tiempo de ejecución se extenderá entre tres y seis semanas, aunque el plazo final quedará sujeto a las condiciones climáticas que se registren en la región durante los próximos días.

En cuanto a la circulación vehicular, las autoridades reforzaron la señalización con cartelería informativa y la presencia de banderilleros de para guiar a los conductores. Si bien el tránsito sobre la calzada original se habilitará de forma intermitente de acuerdo con las necesidades técnicas del avance de obra, se recomienda circular por el desvío con extrema precaución.