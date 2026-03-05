Reyes sobre El Cholo: "Se trabaja en un convenio con el Municipio para el traspaso de la obra"

El concejal de La Libertad Avanza, Mauro Reyes comunicó la intervención de Vialidad Nacional sobre la obra del Paso Urbano en la zona conocida como El Cholo, con trabajos provisorios sobre el sector más afectado de la calzada y la puesta en funcionamiento de una vía alternativa hasta la finalización de los trabajos.

"La intervención no es sobre la obra final y no va a ser un asfaltado tradicional, si no que se intenta mejorar el tránsito del sector. Se están haciendo trabajos para generar un desvío provisorio paralelo al lugar más afectado que va desde la rotonda de Don Bosco, hasta la zona del Cholo, pasando por la VTV, allí se está poniendo a nivel para que mientras que se realice la obra tanto camiones como vehículos puedan ir transitoriamente por este desvío hasta que se culminen con los trabajos", explicó.

"Es importante alertar a la población para que transiten con prudencia y seguir las indicaciones de banderilleros, cartelería y señalización para luego, una vez terminada la obra, se pueda volver a la vía original", agregó.

Los trabajos en si llevarán varios materiales en lo que es la base de la ruta y se va a terminar con un material granulado de relleno similar al que se utilizó en la Ruta 35 hace varios meses y que viene soportando bien el tránsito. "No es la obra final, no es lo que desearíamos todos, pero es una respuesta a los vecinos que transitan por el sector", indicó Reyes.

Consultado sobre si existe la posibilidad de reactivar la obra original, el edil indicó: "Como el resto de la obras de este tamaño en el país, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de que estén paradas en su mayoría. Muchas fueron transferidas a las provincias o a entes privados para que se culminen. En esta obra, por ahora no ha pasado eso, entonces el Distrito 19 de Vialidad Nacional, con personal y materiales propios, decidieron intervenir para dar una respuesta a los vecinos del sector, particularmente a los que se trasladan a Cerri, Los Chañares y transportistas que van hacia el Puerto".

"La obra final seguiremos debatiendo como es la metodología final para avanzar o por lo menos para llegar al asfaltado, pero hoy por hoy, obviamente no tenemos novedades certeras sobre eso, si un avance en esta obra que estamos comunicando", afirmó.

La visita del Ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires la semana anterior había dejado un claro pedido y crítica sobre el abandono de la obra. El intendente Municipal, Federico Susbielles había indicado que existía el pedido para que el Puerto junto al ejecutivo local se hicieran cargo de la reparación de la calzada, pero que había inconvenientes de gestión teniendo en cuenta las cuestiones legales que implican el traspaso de una obra nacional:

"De todos modos, asumimos el compromiso junto al Puerto de Bahía Blanca, de reparar la ruta porque así no se puede seguir. Para ello, hay que obtener los permisos y no se puede actuar hasta tenerlos. Estamos trabajando con Vialidad Nacional y una vez que obtengamos la autorización, nos podremos a trabajar", indicó el pasado viernes.

Reyes, en este sentido, indicó que son propensos a delegar la obra y que se está trabajando en ello:

"En cuanto al pedido por parte del Municipio y el Puerto para la intervención, se que se está avanzando con Vialidad Nacional en ese sentido desde las más altas cúpulas de la entidad y ojalá que si se da un convenio o un contrato y se pueda hacer cargo de la obra y avanzar, nosotros a nivel local y desde el Gobierno Nacional, somos favorables a ese tipo de traslados o concesión de las obras", finalizó.