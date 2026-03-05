Revés del TAS para los argentinos nacionalizados en Malasia: se mantiene la suspensión de la FIFA

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó la sanción impuesta por la FIFA contra los jugadores que participaron con la selección de Malasia, aunque estimó parcialmente el recurso presentado por los futbolistas involucrados

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el fallo determinó limitar solo a partidos oficiales la inhabilitación de doce meses que pesaba sobre los deportistas por falsedad documental para obtener el pasaporte malasio, permitiéndoles así participar en encuentros de carácter amistoso durante el período de suspensión.

El panel del TAS redujo así el castigo a los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado; el brasileño Joao Figueiredo; los españoles Gabriel Palmero y Jon Irazabal; y el neerlandés Hector Hevel Serrano.

El organismo dio marcha atrás con la medida cautelar que el pasado 26 de enero le había permitido a Imanol Machuca y al resto de los involucrados reincorporarse a sus clubes. Tras una audiencia celebrada el 26 de febrero, el TAS determinó que la suspensión de doce meses es un castigo "razonable y proporcionado" bajo el Código Disciplinario de la FIFA, aunque con una modificación clave: la inhabilitación rige exclusivamente para la disputa de partidos oficiales, permitiendo a los futbolistas continuar con los entrenamientos en sus equipos.

En su defensa ante el tribunal, la Federación de Malasia reconoció la existencia de "deficiencias institucionales" en los procesos de nacionalización. Si bien el organismo malasio, cuya multa de 350.000 francos suizos fue ratificada, no cuestionó su responsabilidad en la violación normativa, alegó que los jugadores tuvieron una participación limitada y que no fueron los responsables de confeccionar ni alterar la documentación para la obtención de la ciudadanía.

La sanción efectiva para los futbolistas comienza a computarse desde este jueves, aunque el TAS aclaró que se tomará como periodo ya cumplido el tiempo transcurrido entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026. De esta manera, aunque los jugadores no lograron la anulación total del castigo que solicitaron, la resolución les garantiza el derecho a mantener el ritmo de competencia junto a sus planteles mientras completan los meses restantes de suspensión oficial. (NA).