Advierten que los beneficios de la reforma laboral serán “limitados en el corto plazo”

La agencia calificadora de riesgo Moody’s advirtió que será limitado el impacto de la reforma laboral en el corto plazo y alertó sobre cómo actuará la justicia ante el nuevo escenario.

“Es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores en medio de desafíos sociales y legales que incluyen resistencia sindical, riesgos de litigios y de implementación”, señaló la firma en un comunicado.

Si bien destacó la aprobación de la nueva legislación, Moody’s señaló: “La magnitud y el momento en que se materialicen los beneficios de la reforma dependerán de su implementación efectiva y de condiciones macroeconómicas más amplias”.

“En última instancia, los beneficios crediticios duraderos dependerán de un impulso político sostenido, la efectividad de las regulaciones secundarias y la interpretación judicial, así como de la capacidad del gobierno para gestionar los riesgos sociales y legales durante la implementación”, añadió la empresa.

Moody’s subrayó que “el mercado laboral argentino presenta debilidades estructurales de larga data” y remarcó que “la alta informalidad refleja incentivos persistentes que favorecen acuerdos laborales informales (particularmente entre pequeñas y medianas empresas), que limitan las ganancias de productividad, la base impositiva y la eficacia de los sistemas de seguridad social”.

“Las contribuciones a la seguridad social disminuirán entre 0,3% y 0,4% del producto bruto interno (PBI) debido a que una parte de las contribuciones patronales que anteriormente se destinaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) financiará un nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”.

Para la empresa, “una mayor formalización laboral apoyará la generación de ingresos al ampliar la base tributaria y fortalecer la recaudación fiscal compartida a nivel local y nacional, con beneficios relativamente mayores para las provincias con niveles de informalidad más elevados”. (con información de NA)