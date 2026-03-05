Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó este jueves su cotización a un valor promedio de $1.431 para la venta y de $1.378 para la compra en Bahía Blanca, registrando una leve suba en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.409,00 (-1,47%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.395 (-1,41%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.852,5 (+0,35%); el MEP cotiza a $1.431,4 (+0,3%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.474,17 (+0,2%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 546 puntos básicos (+2,25%).