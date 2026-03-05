A un año de la tragedia, Cerri recordará a Zalazar y a las hermanitas Hecker

Vecinos de General Daniel Cerri realizarán este sábado a las 10 de la mañana un acto para recordar a Rubén Zalazar y a las hermanas Pilar y Delfina Hecker, a un año de la trágica inundación que golpeó a Bahía Blanca.

La actividad comenzará con la presentación de una gigantografía ubicada en el acceso a la localidad, iniciativa gestionada desde el municipio por Marina, mamá de Pilar y Delfina.

Posteriormente se realizará el descubrimiento de monolitos recordatorios y habrá palabras alusivas, una bendición, la suelta de globos biodegradables y la plantación de árboles como símbolo de memoria y vida.

Desde la organización indicaron que el acto es abierto a toda la comunidad. No obstante, solicitaron especialmente respetar a las familias durante la ceremonia.

En tanto, mañana viernes el Concejo Deliberante realizará un reconocimiento a Rubén Zalazar, quien será distinguido como Ciudadano Ilustre.

Las hermanas Pilar y Delfina Hecker

El homenaje se realizará al cumplirse un año del temporal que provocó graves inundaciones y dejó 18 víctimas fatales. Durante aquel episodio, Zalazar intentó rescatar a las niñas cuando el vehículo en el que se encontraban quedó atrapado por la corriente, pero la fuerza del agua terminó arrastrándolos.

La ceremonia busca mantener viva la memoria de los tres y acompañar a sus familias en el aniversario de una de las tragedias más dolorosas que atravesó Bahía Blanca.