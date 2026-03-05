Caputo criticó a los industriales: “Este modelo es eficiente, moral y justo”

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó este jueves en la séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios en Mendoza y disertó ante empresarios. Allí, resaltó los logros del plan económico de la gestión libertaria y también cuestionó a los industriales y defendió la apertura comercial.

Además, aseguró que la reconstrucción de la confianza es “un punto esencial hoy en la Argentina” a la hora de “recuperar la economía”.

"Venimos de gobiernos que primaron el gobernar como un negocio y eso en este país ha cambiado 180 grados. No existe más -afirmó Caputo-. Estamos en el nivel más alto del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE, medido por el INDEC). Once de los 15 sectores han crecido en el último año. Estamos en el nivel más alto de actividad”,

“Devaluar, para que la gente entienda, es bajarles el salario. Los salarios de la Argentina no son altos y la forma de ganar competitividad no es devaluando, sino bajando impuestos a nivel nacional, provincial y municipal”, relató.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y adelantó: “Vamos a tratar de generar la competencia suficiente para que el sector privado invierta en tecnología, para que pueda ofrecerle a la gente mejores productos a mejores precios”.

En esa línea habló de los proyectos adheridos al RIGI.

“Hay enormes razones para ser optimistas y no engancharse con el pasado. Es momento de dejarlo atrás. En el pasado, la política dominaba a la economía y era más fácil hacer abuso de las herramientas económicas y que después la gente pagara el costo”, deslizó.

“Necesitamos seguir bajando impuestos. Para ello necesitamos tener un superávit todavía mayor que el que necesitamos para pagar los intereses de la deuda. Este gobierno va a pagar siempre, va a honrar todas las deudas”, señaló. (con información de TN)