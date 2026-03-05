Un homenaje en Cerri recuerda a Rubén Zalazar, el hombre que intentó salvar a las hermanas Hecker

Diversos pedidos de reconocimiento surgieron en los últimos meses para homenajear a Rubén Zalazar, tras los hechos ocurridos el 7 de marzo de 2025 durante la trágica inundación que azotó a Bahía Blanca.

Familiares, dirigentes políticos y allegados impulsaron distintas iniciativas para mantener viva la memoria del gesto altruista del exempleado de correo, quien intentó salvar a las hermanas Pilar y Delfina Hecker. Pese a su esfuerzo por auxiliarlas, los tres perdieron la vida.

En este contexto, recientemente se instaló una gigantografía en el acceso a General Daniel Cerri, en el mismo sector donde ocurrió el trágico episodio. En la imagen se observa a Zalazar de espaldas junto a las dos niñas.

Oriundo de la provincia de Río Negro y padre de dos hijos menores de edad, Zalazar trabajaba para la empresa de correos Andreani. Había viajado desde Viedma hacia Bahía Blanca y, cuando intentaba regresar, quedó varado a raíz del fuerte temporal. La fuerza del agua lo arrastró en la zona conocida como El Cholo, en cercanías de Cerri.

Durante la catástrofe logró sostener en brazos a Pilar Hecker, una de las niñas, antes de que los tres fueran arrastrados por la corriente.

Tras la tragedia, Marina Hagg, madre de las pequeñas, había pedido públicamente un reconocimiento para el hombre que intentó ayudarlas. "Rubén Zalazar debe ser reconocido en Bahía Blanca. Ya se sabe que fueron 18 las víctimas fatales de la inundación. Lo más trágico fue lo de él: sin conocernos quiso ayudarnos", expresó en su momento a través de sus redes sociales.

"Estoy cansada, pero no voy a parar hasta que se haga el reconocimiento de Rubén como un héroe en Bahía Blanca. Dos hijos se quedaron sin su padre y dos padres sin sus hijas", había manifestado también.

En febrero, la concejal Fabiana Úngaro presentó un proyecto de ordenanza para impulsar un homenaje formal. En la iniciativa se destaca que Zalazar "intentó auxiliar a la familia poniendo en riesgo su propia vida en un contexto de altísima peligrosidad, demostrando un acto de valentía, solidaridad y compromiso con el prójimo que excede cualquier deber personal o profesional".

El proyecto propone reservar su nombre para la futura designación de espacios públicos, sitios o bienes municipales, como forma de reconocer a personas que hayan realizado aportes significativos o actos ejemplares, manteniendo viva la memoria de quienes dejaron una huella en la historia local.

Por ahora, su recuerdo queda reflejado en la imagen instalada en el ingreso a Cerri, un símbolo que remite a uno de los momentos más dolorosos de la inundación, pero que también destaca el valor y la generosidad de quien intentó ayudar hasta el final.