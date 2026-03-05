El Día M en la Universidad Nacional del Sur: hoy se rinde matemática

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hoy, miles de ingresantes a la Universidad Nacional del Sur (UNS) rinden el examen de matemática, como parte del esquema de “Acompañamiento a las Trayectorias Iniciales (ATI)” que reemplaza desde hace un par de años a los llamados “Cursos de nivelación”.

Los estudiantes deben aprobar determinadas asignaturas —de acuerdo a la carrera elegida— como condición para inscribirse en todas las materias del primer cuatrimestre del plan correspondiente.

De las más de 70 carreras que conforman la oferta de la UNS, 47 incluyen a matemática como materia a aprobar. Quienes rindan hoy deben haber cumplido el curso de acompañamiento, en el cual se revieron contenidos del secundario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Pero se trata de una materia que sigue siendo un gran obstáculo para los alumnos. En parte porque se trata de un lenguaje abstracto, que trabaja con símbolos, números y relaciones que no se ven en la vida cotidiana. Pasar de lo concreto a lo abstracto exige un importante esfuerzo mental. Por otra parte es un conocimiento acumulativo: los contenidos se apoyan unos en otros. Si no comprendió lo básico, cuesta más entender álgebra o funciones.

Algunos psicólogos explican que no es una materia difícil pero sí capaz de estresar y activar áreas del cerebro relacionadas con el dolor físico. Esto hace que resolver un problema parezca mucho más difícil de lo que es.

Hoy el campus de Altos del Palihue mostraba un movimiento inusual, porque además para los chicos resulta una experiencia completamente nueva, el paso del sistema secundario al universitario es un cambio de mundo, con otras formas, otras reglas, otras conductas y otras exigencias.

Un poco de deserción

La idea de los ATI es acompañar a los ingresantes en esta transición, como una estrategia para evitar las deserciones posteriores. Sin embargo, ya durante el dictado del curso de febrero se advierte que un alto porcentaje deja de concurrir a los cursos.

El secretario académico de la UNS, Dr. Mariano Garrido, analiza posibles causas de esa situación.

“Es algo que ocurre cada año y responde a diversas causas: los chicos se anotan en varias y muy diversas carreras (este año un poco menos), luego deciden por una y no van a los ATI de las otras. Otros se anotan y luego se toman el famoso año sabático para hacer otras experiencias o se anotan pero luego deciden ir a otras instituciones. Por último, un hecho no menor, la situación económica de la gente de la zona (cerca del 50 % del estudiantado proviene de la región). Los chicos se anotan y luego los padres no pueden sostener esa opción. A todo esto le podemos sumar, claro, los que bajan los brazos”, mencionó.