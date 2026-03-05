Ajedrez: Faustino Oro perdió ante el ruso Grebnev y postergó su objetivo

Un instante de la partida entre el argentino y el ruso. Foto: @AjedrezdPrimera

Faustino Oro perdió este jueves ante el ruso Alekséi Grebnev en la última ronda del Abierto Internacional Aeroflot de Moscú y no pudo convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez.

El prodigio argentino de 12 años necesitaba una victoria para obtener la tercera norma exigida por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y superar el récord que pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, pero la derrota lo obligará a esperar una nueva oportunidad.

El ajedrecista porteño llegó a la partida decisiva con chances concretas de alcanzar una marca histórica. Si lograba imponerse, habría conseguido el título con 12 años, 4 meses y 19 días, seis días antes que la marca fijada por Mishra, quien lo obtuvo con 12 años, 4 meses y 25 días.

Sin embargo, enfrente apareció un rival de alto nivel: Grebnev, de 19 años, campeón mundial Sub 18 en 2023, campeón juvenil asiático en 2024 y ubicado dentro del Top 100 del ranking internacional.

El encuentro definitorio se disputó en los salones del Hotel The Carlton, sede tradicional del prestigioso torneo moscovita. Oro jugó con piezas negras y buscó una partida ambiciosa, aunque el ruso logró encontrar las mejores continuaciones.

A pesar del desenlace, el desempeño del joven argentino en el torneo resultó competitivo. Oro había comenzado el certamen como preclasificado número 35 y logró escalar hasta el puesto 22 gracias a una campaña que incluyó cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

La posición se volvió compleja y el argentino cometió un error cuando el reloj ya marcaba poco tiempo disponible, situación que terminó por inclinar el resultado a favor de su rival.

También alcanzó un rating en vivo cercano a los 2567 puntos, una cifra que confirma su proyección dentro del circuito internacional.

El miércoles había quedado a un solo paso del objetivo después de dos triunfos consecutivos. Primero venció al indio Mandar Lad, de 2334 puntos Elo, tras 41 jugadas y más de dos horas de juego, y luego superó al azerbaiyano Shiroghlan Talibov, de 2431 Elo, resultados que lo dejaron a una victoria del récord.

Nacido en el barrio porteño de San Cristóbal y radicado en Barcelona, Oro ya consiguió dos normas de Gran Maestro en torneos disputados en Madrid y Buenos Aires durante 2025.

Para alcanzar el título deberá sumar una tercera norma en una futura competencia abierta, requisito establecido por la FIDE para los jugadores menores de 14 años. (NA).