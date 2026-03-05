Hallan el fémur de un perezoso gigante en la costa bonaerense

Restos de un perezoso gigante (Megatherium) fueron hallados en la localidad balnearia de Santa Clara del Mar cuando una pareja de turistas visitaba la zona sur de los acantilados. Tras comunicarse con el museo local, el fósil quedó en manos del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata.

El hallazgo consiste en un fémur derecho de un Megatherium americanum, el mamífero más grande que habitó dicha zona hace unos 400 mil años.

La pieza hallada mide unos 80 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho.

Desde el museo detallaron que el perezoso gigante podía llegar a medir “seis metros de largo por tres de alto, parado en sus cuatro patas, pero si se paraba sobre las traseras, podía alcanzar los cuatro metros y medio de altura", mientras que su peso podía alcanzar los "cinco mil kilos”.

Según reportaron medios locales, la pieza fue rescatada el sábado pasado gracias a la colaboración de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Paleontología que se dicta en el ISFT 194 de Miramar. Debido a las dificultades de las extracciones en acantilados costeros, dominados por las mareas, las tareas de recuperación del fósil se completaron durante el mismo día.

Además, agregaron que el elemento óseo recuperado "es uno de los más completos y mejor conservados de esta especie en la región costera del sudeste bonaerense“. (con información de NA)