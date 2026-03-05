Bahía Blanca | Jueves, 05 de marzo

Con la presencia de Colapinto, la Fórmula 1 presentó su intro para el 2026

El argentino disputará su primera temporada completa en la categoría reina del automovilismo.

La Fórmula 1 presentó su introducción para la temporada 2026, que cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto (Alpine).

La presentación se hizo a través de un posteo en sus redes sociales.

En la introducción aparecen los 22 pilotos de Fórmula 1 que participarán esta temporada, que se pondrá en marcha justamente este jueves por la noche con las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia.

