Con la presencia de Colapinto, la Fórmula 1 presentó su intro para el 2026
El argentino disputará su primera temporada completa en la categoría reina del automovilismo.
La Fórmula 1 presentó su introducción para la temporada 2026, que cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto (Alpine).
La presentación se hizo a través de un posteo en sus redes sociales.
En la introducción aparecen los 22 pilotos de Fórmula 1 que participarán esta temporada, que se pondrá en marcha justamente este jueves por la noche con las primeras prácticas libres del Gran Premio de Australia.