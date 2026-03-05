Pedro Silva Beroiza se negó a declarar en varias causas "pesadas"

Pedro Daniel Silva Beroiza, detenido el martes luego de estar casi 6 años prófugo, se negó a declarar al ser interrogado hoy en la fiscalía, en tres causas de peso que existen en su contra.

Una de ellas, con trámite ante la UFIJ N° 18, tiene que ver con asociación ilícita por ser supuesta parte de una banda de asaltantes comandada por un "poliladron".

Las otras dos, a cargo de la UFIJ N° 19, tienen que ver con la comercialización de estupefacientes y la tenencia ilegal de arma de guerra y de arma de uso civil, descubiertas cuando se lo pudo atrapar en un departamento de un complejo habitacional ubicado en Viamonte al 1.300.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El grupo delictivo acusado de cometer entraderas con armas estaba bajo la dirección de Carlos Meneses quien aprovechaba su condición de policía para sacar ventaja, "apuntar" blancos y planificar los distintos golpes.

Incluso se estableció que Meneses ponía a disposición distintos elementos de su función, como el arma, el chaleco y el handy, a fin de garantizar la impunidad de Silva Beroiza y el resto de los delincuentes.

También se imputa al joven haber comercializado cocaína y marihuana en la calle Enrique Julio al 2200 y en Santa Cruz al 5300, entre otros lugares preacordados de la ciudad, en el período comprendido -al menos- entre el 17 de julio de 2019 hasta el 9 de noviembre del mismo año.

Por otro lado, se lo acusa de haber tenido en su poder, con fines de venta, cocaína encontraba en su Volkswagen Gol, cuando fue interceptado por la Policía en la ruta 33, kilómetro 1, el 9 de noviembre de 2019.

Ahora se le suma la tenencia de dos armas de fuego, una Bersa calibre 22 y una Bersa calibre 9, que fueron encontradas en su poder en el allanamiento realizado el pasado martes.

Las armas, según pudo determinar a través del Registro Nacional de Armas (RENAR) pertenecían a Pedro Alberto Sabattini, quien fuera condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, por el delito de acopio de estupefacientes.