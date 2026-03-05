Evacuaron el Tribunal de Faltas por un principio de incendio

Un principio de incendio cuyo origen se desconoce afectó un galpón del Tribunal de Faltas, ubicado en Brown 1112, esquina Misiones, y demandó la evacuación preventiva del edificio, aunque no hubo que lamentar heridos ni daños de importancia, según se informó.

El hecho se descubrió poco antes de las 10.30 y generó incertidumbre y temor entre vecinos y automovilistas que pasaban por el sector, teniendo en cuenta la densa columna de humo que se observaba a la distancia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El siniestro alcanzó básicamente papeles y residuos, aclararon los voceros.

De todas maneras, el personal del tribunal, así como el público que estaba presente, fue evacuado como medida preventiva y por algunos minutos. Sobre las 11, el personal retornó a sus puestos.

En la emergencia intervino personal de bomberos del Cuartel Central, Defensa Civil y el Comando de Patrullas.

El juez de faltas Carlos Salgado aclaró que fue "un pequeño incidente" en un sector que no está operativo, donde se acumula material descartable.

"Fue rápidamente controlado. Se produjo en un galpón grande, en la parte de adelante, donde hay una plataforma de material y una batea donde se acumula basura y material descartable", explicó.