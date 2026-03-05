Franco Colapinto finalizó 16° en la primera tanda de entrenamientos en Australia

Franco Colapinto le puso fin a la espera y se prueba en la primera tanda de entrenamientos libres en Melbourne, Australia.

El piloto argentino a bordo de su Alpine busca comenzar con el pie derecho en la temporada oficial de la Fórmula 1.

Franco Colapinto fue de mayor a menor en la primera tanda de entrenamientos. Su mejor vuelta lo dejó momentáneamente en el séptimo puesto de la clasificación, aunque después sufrió un bloqueo y se fue de la pista durante algunos segundos, lo que lo hizo perder tiempo.

La segunda sesión de prácticas será a las 2 de la mañana, ya entrado el viernes en la Argentina. La carrera está programada para la 1 del domingo.

Franco Colapinto no tuvo buenas experiencias en Australia, ya que fue descalificado tanto en Fórmula 2 como en Fórmula 3.

Lando Norris, último campeón de la máxima categoría automotor del mundo, se estrena con el número 1 en su McLaren.

Fernando Alonso no participó de la primera tanda de entrenamientos libres, habida cuenta que Honda detectó un problema en la unidad de potencia en su Aston Martin.

Sobre el cierre hubo bandera amarilla por Alex Albon, que quedó detenido en plena recta y tuvo que ayudar a empujar el auto para retirarlo de la pista.