El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio Satelmet pronostica para este viernes 6 de marzo en Bahía Blanca una temperatura mínima de 14 grados centígrados y una máxima de 28.

En la mañana el tiempo será fresco con nubosidad variable, templándose. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Noreste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad de moderado del Este y el índice de radiación ultravioleta es muy alto. La visibilidad será buena.

La noche será fresca con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 17 grados centígrados.

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO

Fresco con nubosidad variable a templado. Poco cambio de temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Este. Temperatura 15/21.