La Corporación renovó autoridades y Jorge Bonacorsi continuará como presidente

La Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca llevó a cabo su asamblea general ordinaria con una destacada concurrencia de socios, en la que se renovaron autoridades y se confirmó que Jorge Horacio Bonacorsi continuará al frente de la institución, prolongando su mandato como presidente.

Durante el encuentro se trataron los puntos previstos en el orden del día y se destacó la importancia de continuar fortaleciendo el entramado productivo, comercial e industrial de Bahía Blanca, en un contexto que exige planificación, liderazgo y trabajo articulado entre el sector empresario y las distintas instituciones de la ciudad.

Tras el proceso de renovación, la comisión directiva quedó presidida por Bonacorsi. Lo acompañan en la conducción Ariel Etcheto como vicepresidente primero, Francisco José Costa como vicepresidente segundo, Jorge Trellini como vicepresidente tercero y Fernando Bueno como vicepresidente cuarto.

La secretaría estará a cargo de José Matoso, con Mario Brandizzi como prosecretario y Luis Farina como secretario de actas. En tanto, la tesorería será encabezada por Jorge Blanes, acompañado por Aldo Braccini como protesorero.

Como vocales titulares se desempeñarán Jorge Longoni, Guillermo Ciamberlani, Hugo Álvarez Duca, Juan José La Rocca, María Laura Biondini, Andrea Navales, Fernando Perazzo, Joaquín Bonitatibus y Lisandro Melinsky.

Los vocales suplentes serán Raúl Cristobo, Adriana Maurizzi, Valeria Rodríguez, María Victoria Ravelli, Luis Magnani, Patricio Costa, Bruno Palmieri y Alejandro Valentini.

En tanto, la comisión revisora de cuentas quedó integrada por Matías Dalmas, Enzo Loos y Eduardo Rossetti como titulares, y Ricardo Sacristán, Nicolás Vitalini y Martín Blanes como suplentes.

Finalmente, el tribunal de honor estará conformado por Juan Carlos Baieli, Luis Merlini, Oscar Marbella y Carlos Sastre como miembros titulares, mientras que como suplentes se desempeñarán Alfredo Antonio J. Petronsi, Ángel Daniel Rodríguez, Ernesto Del Campo y Néstor Etman.

Durante la asamblea también se ratificó el compromiso institucional de continuar trabajando en defensa y representación del sector empresario local, promoviendo iniciativas que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo de la ciudad