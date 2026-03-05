Aprehenden a un motochorro con amplio prontuario delictivo en el macrocentro bahiense

Efectivos de la Comisaría Segunda aprehendieron este mediodía a un hombre, identificado como Hugo Basualdo (43), acusado de robo.

La investigación que derivó en su captura se inició el pasado 27 de febrero, cuando el sospechoso, a bordo de una motocicleta, violentó la ventanilla de un automóvil Ford Fiesta estacionado en la calle Bravard al 100 para sustraer una cortadora de césped a explosión.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad privada de la zona, cuyas imágenes fueron recolectadas y analizadas por el personal policial, permitiendo la identificación del autor.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La detención se produjo finalmente en la intersección de las calles Roca y 9 de Julio, cuando Basualdo circulaba en el mismo motovehículo utilizado en el robo anterior.

Al momento de ser interceptado, el sujeto se encontraba merodeando de forma sospechosa, observando los vehículos estacionados en el sector.

Tras su captura, el rodado fue secuestrado y Basualdo quedó a disposición de la fiscalía en turno.

Cabe destacar que el aprehendido cuenta con un amplio prontuario de antecedentes policiales y judiciales por diversos delitos contra la propiedad cometidos previamente.