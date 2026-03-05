Gustavo Candia: la vuelta a casa, sus candidatos y "el torneo de Segunda no le envidia nada al de Primera"
El entrenador de Comercial pasó por "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.
"Por suerte pudimos arrancar en cancha propia, después de un año atípico. Podemos disfrutar del nuevo estadio", reconoció Gustavo Candia, entrenador de Comercial, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.
El portuario participará de la LBB Plata, ex Segunda, después de vivir una temporada sumamente difícil, considerando que la inundación del 7 de marzo dejó el Osvaldo Giorgetti prácticamente inutilizable.
"Son dos canchas auxiliares, una con aros profesionales y otra con semi profesionales. Y la principal, con jirafas. Lo que vamos a tener que evaluar es el tiempo de armado, porque hay que correr las jirafas el día anterior al partido y el posterior, para el desarmado. Son unos 15 o 20 metros que se trasladan y después van amuradas con tornillos. Es un trabajo extra", especificó.
"Fue tema conversación -agregó-. Este año queríamos entrenar más temprano y vamos a hacerlo a las 20. Para eso vamos a entrenar en alguna de las canchas auxiliares y quizás, en determinados días, compartiendo con alguna categoría formativa al lado".
Respecto de lo estrictamente deportivo, Candia dijo: "El objetivo con el grupo es mejorar lo que se hizo el torneo pasado, sobre todo en la primera rueda. Tenemos un recambio de cinco jugadores".
Y aclaró que todas las bajas fueron por distintos motivos de los propios jugadores.
"Mi idea y la dirigencial era mantener los siete mayores, inclusive Bruno Rodríguez. Creo que 9 de Julio hizo una buena incorporación", resaltó.
Paralelamente al plantel superior, la intención es no olvidar lo formativo.
"La idea es tener una identidad arriba, que nos permita ir dándole tiempo a los chicos que vienen de abajo, como para que el día de mañana no sea tanta la cantidad de jugadores que tengamos que ir a buscar", comentó el DT.
"No es fácil, históricamente costó llevar jugadores a White y la realidad es que se llega en 12 minutos. Jugamos con eso un poquito en contra. Lo bueno es que quien arregló fue porque quería estar en Comercial, mostrarse y tener la posibilidad de sumar minutos y experiencia", entendió.
Idealizando, previo al sorteo de partidos, Candia dijo que por una cuestión de recaudación le gustaría debutar de local.
"¿Contra quién? La realidad es que mirando para arriba, que venga San Lorenzo, hoy es el candidato de todos, creo no estar equivocado", señaló.
Y fue más profundo respecto de quienes considera que pelearán arriba: "San Lorenzo, 9 de Julio, Argentino, nosotros, Altense, Ateneo seguramente... Mucha gente piensa que el torneo de Segunda es mediocre y en los últimos años quedó demostrado que el torneo de Segunda no le envidia nada al de Primera".
