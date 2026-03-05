Caso Loan: pidieron que el juicio inicie el día de su cumpleaños, pero el tribunal lo rechazó

La querella en el caso por la desaparición de Loan Peña le solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que el juicio contra los 17 acusados inicie el 8 de mayo, día en el que el menor cumple años, pero recibió una respuesta negativa luego de que los jueces lo hayan rechazado por “impertinente”.

En el escrito se destaca el pedido de que se fije fecha para que el debate oral y público comience el próximo viernes 8 de mayo “en atención a la singularidad del caso, a la persistencia de la situación de incertidumbre que rodea a la víctima y al deber reforzado de protección que pesa sobre el Estado cuando se encuentran comprometidos derechos de un niño”.

Asimismo, se añade que se disponga un cronograma de al menos cuarenta jornadas consecutivas e ininterrumpidas de audiencia, estableciendo la continuidad efectiva del debate hasta su finalización, con las jornadas adicionales que resulten necesarias según el desarrollo de la prueba, incluso mediante la habilitación de días y horas inhábiles o del período de feria judicial, si ello fuere menester.

Los abogados resaltan que la solicitud de dicho cronograma es “a fin de asegurar el cumplimiento del estándar constitucional y convencional de plazo razonable y la tutela judicial efectiva tanto de la víctima como de los imputados”.

El Tribunal recibió la petición, pero en la corta respuesta informó que la fecha fue rechazada “por impertinente” y que la fijación de las diligencias “queda supeditada estrictamente a la agenda jurisdiccional de esta judicatura y de los jueces de otros Tribunales que integran la presente”.

En este caso, ante la falta de magistrados, el Tribunal está integrado por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. El primero de ellos es el único de Corrientes, mientras que Belforte es de Formosa y Bracco de Río Negro.

La solicitud se hizo luego de la audiencia preliminar en la que Ceroleni informó que el juicio iniciaría el 7 de octubre, lo que provocó enojo en la querella, la fiscalía y parte de los defensores de los acusados. Ante la apelación, el Tribunal decidió rever el calendario. (con información de NA)