La Libertad Avanza impulsará proyectos para bajar o eliminar tasas en municipios bonaerenses

Los concejales de La Libertad Avanza en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires presentarán en forma simultánea proyectos destinados a reducir o eliminar tasas municipales. La iniciativa alcanzará a 116 concejos deliberantes bonaerenses y, según informaron desde el espacio a La Nueva., también se replicará en Bahía Blanca, donde se prevé un anuncio en las próximas horas.

La propuesta forma parte de una estrategia coordinada del espacio libertario en territorio bonaerense, centrada en cuestionar la presión fiscal que aplican los municipios. Desde el sector sostienen que en la provincia se registra uno de los promedios más altos de tasas municipales del país y que, en muchos casos, esos tributos no cuentan con una contraprestación clara en servicios.

De acuerdo con el planteo del espacio, mientras el Gobierno nacional avanzó en una política de reducción del gasto público y de impuestos, numerosos distritos (muchos de ellos gobernados por sectores del kirchnerismo) mantuvieron o incluso incrementaron la carga impositiva a nivel local.

En ese contexto, el diputado bonaerense Sebastián Pareja señaló que "los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión". Según afirmó, la presión fiscal municipal "no se traduce en mejores prestaciones".

El legislador también remarcó que el espacio busca avanzar con medidas concretas en línea con las definiciones del presidente Javier Milei, quien durante la campaña electoral de 2025 había planteado la necesidad de que los municipios reduzcan impuestos. "Es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos", recordó Pareja al citar una frase del mandatario pronunciada en un acto en Junín.

Según indicaron desde la fuerza política, los proyectos fueron adaptados a la realidad presupuestaria de cada distrito con el objetivo de simplificar las cargas municipales, reducir o eliminar timbrados y aliviar tasas que afectan a la actividad comercial, productiva y al empleo local.