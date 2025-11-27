El Concejo Deliberante aprobó el aporte del Polo y los cambios en las tasas de ALC

Sergio Prieta [email protected] Subjefe de noticias en La Nueva, conductor de los programas "Allica y Prieta a las 12", que se emite por La Nueva Play, y "El Mundo a las 8" en FM Ciudad 94.7. Trabaja en La Nueva desde 2011 y ha realizado coberturas periodísticas de temas legislativos en el Concejo Deliberante e investigaciones a partir del portal Gobierno Abierto.

El Concejo Deliberante aprobó esta tarde el proyecto de ordenanza Fiscal e Impositiva que contempla una sobretasa excepcional a las empresas del Polo Petroquímico y un cambio en la forma de calcular las tasas para los bahienses que incluye aumentos en las partidas.

La iniciativa se aprobó con los votos positivos de 15 concejales: los ocho concejales de Unión por la Patria, Sebastián Nieto (LLA), Rubén Gómez, Fabiana Úngaro, Gonzalo Vélez, Gisela Caputo y Emiliano Álvarez Porte (Juntos).

Por la negativa se expresaron los integrantes de la Libertad Avanza, junto a Martín Barrionuevo (Avanza Libertad), y Fabiola Buosi y Adrián Jouglard (Juntos)

La concejal oficialista Lucía Martínez Zara explicó que se "crearon ocho zonas fiscales con nuestro equipo de trabajo y remarcó que "para calcular los nuevos valores tenemos la base imponible y el espacio construido. Buscamos tener un sistema mucho más justo", dijo.

"El 80% de las partidas no van a pagar más de 23.000 pesos mensuales", explicó.

Desde la oposición cuestionaron que la nueva fórmula implica aumentos de hasta el 70% en las boletas que llegarán a partir de enero y cuestionaron los cambios porque ese porcentaje se encuentra muy por encima de la inflación anual y porque no se contempla una mejora en los servicios.

Uno de los discursos más encendidos lo dio Gisela Caputo, actual concejal de Juntos pero que asumirá un nuevo mandato por cuatro años tras haber sido electa en septiembre pasado por La Libertad Avanza.

A pesar de que ese partido se opuso al incremento, Caputo sostuvo que los cambios propuestos por Unión por la Patria resultan razonables y hasta cuestionó los dichos vertidos ayer por el líder local de su propio espacio, Oscar Liberman, quien sostuvo que los incrementos son un impuestazo para los bahienses.

Desde la comuna explicaron que la ordenanza en cuestión "incluye la conformación de un fondo especial para 2026 y 2027, por 27 mil millones de pesos, destinado exclusivamente a financiar 13 obras hidráulicas en el distrito, el cual se compone con aportes de las empresas químicas y petroquímicas de nuestra ciudad, una clara muestra de la unión de fuerzas del sector productivo y el municipio, en favor de Bahía Blanca, acuerdo en el cual la Unión Industrial y la Cámara de Permisionarios, cumplieron un rol clave", remarcaron luego de la votación.

La Tasa de Servicios Urbanos reconoce todos los servicios municipales, se ajusta a las necesidades reales de la ciudad, ordena un esquema distorsionado durante años, propone criterios técnicos, progresivos y equitativos donde antes había arbitrariedades y, principalmente, evita desigualdades y “fórmulas mágicas” insostenibles.

Cabe mencionar que el ABL sufrió una caída brutal en los últimos años que propició la destrucción de las cuentas públicas de la ciudad. En el 2009 el ABL cubría el 138% del servicio prestado y se llegó al 2023 con un 27% de cobertura.

Con la TSU, Bahía Blanca tendrá ocho zonas fiscales - definidas con criterios técnicos del Observatorio de Suelos -, garantizando que cada una de esas zonas tenga un mínimo accesible. De este modo el 80% de los contribuyentes, pagará menos de $23.000, siendo la tasa promedio de $20,500.-

El aumento a los contribuyentes que abonen montos superiores a los mínimos establecidos para su zona, no podrá superar el 50% respecto de lo liquidado en diciembre del 2025.

Además, explicaron que prevé una serie de exenciones de pago de tasas municipales 2026, lo cual implica un alivio económico para miles de contribuyentes.

Las mismas son:

*Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y tasa por otros servicios municipales:

Esta medida beneficiará a alrededor de 2 mil contribuyentes. Se eximirá del pago a monotributistas categoría A, B y C que comprenden rubros como: peluquería, verdulería, almacenes, kioscos, tiendas de ropa, mecánica, manicura, entre otros. Y oficios no organizados en forma de empresa: gasistas, plomeros, modistas, albañiles, etc.

*Tasa por Servicios Urbanos:

-Se eximirá del pago a todos los jubilados, pensionados (hasta dos haberes mínimos con vivienda única familiar y de residencia permanente).

-Se eximirá del pago por terrenos baldíos en el cual proyectan construir su vivienda única, familiar y de residencia permanente.

*Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene: Se exceptúa del pago por desinfección de vehículos a taxis, remises, combis y colectivos.

*Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias:

-Se exceptúa del pago a todos los comercios e industrias que inicien actividad en el distrito.

-Se exceptúa del pago a quienes gestionen la expedición y renovación del certificado de aptitud ambiental.

-Se exceptúa del pago a quienes gestionen la habilitación y/o renovación de vehículos que transporten productos alimenticios y/o mercaderías.

*Derechos por ocupación y uso del espacio público:

Se exceptúa del pago de los derechos por ocupación en la vía pública ocasionados por el uso de mesas y sillas, recovas y plataformas urbanas, a todos los contribuyentes del rubro gastronómico del partido de Bahía Blanca.

*Derechos por publicidad y propaganda en la vía pública:

Se exceptúa a todos los contribuyentes del pago de los derechos por anuncios publicitarios en letreros de su actividad comercial.

*Impuesto automotor ley 13.010:

Los contribuyentes unipersonales que tengan un único rodado afectado a la actividad (fleteros, camioneros, transportistas, verdulerías, pinturerías, jardinería), podrán deducir el pago del Impuesto Automotor Ley 13.010 afectado al desarrollo de su actividad en la Tasa de Seguridad e Higiene u otros servicios municipales. Además, se eximirá del pago a todos los automotores cuyo modelo sea anterior al 2002 inclusive.

*Régimen de Promoción:

Eximición de la Tasa de Seguridad e Higiene y del Derecho de Construcción, por ocho años, para todos los proyectos de inversión a radicarse en el partido de Bahía Blanca, que superen los 200 millones de dólares.