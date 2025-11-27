Falleció una periodista tresarroyense en Mar del Plata al caerse de un acantilado

El incidente ocurrió en la escalera que da acceso a la playa, en el sector conocido como Barranca de Los Lobos, a la altura del kilómetro 365 de la Ruta 11, frente a la Estancia La Moringa. En ese momento, Leticia Lembi, de 33 años, perdió la vida de manera instantánea tras caerse desde una plataforma de hormigón deteriorada que se encontraba cercana a la bajada.

La periodista estaba acompañada de familiares y amigos en una zona utilizada por turistas para sacarse fotos panorámicas. Lembi habría intentado tomarse una fotografía en ese lugar, aunque las circunstancias exactas que provocaron la caída permanecen sin esclarecerse, según indicaron desde el diario La Capital de Mar del Plata.

La caída desde una altura superior a los 20 metros fue letal, pese al pedido de ayuda por los allí presentes y la llegada de los cuerpos especiales de rescate y médicos de urgencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El fiscal Carlos Russo se presentó en la escena para supervisar las actuaciones y obtener un panorama preciso de lo sucedido. No obstante, la hipótesis principal de la investigación preliminar apuntaría a que el hecho quedaría circunscrito a una muerte accidental.

La profesional de la comunicación al momento de la tragedia, participaba en una actividad vinculada a una agencia de marketing digital en la que se desempeñaba como coordinadora estratégica.

(Infobae y La Nueva.)