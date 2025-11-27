Detuvieron a un hombre y un menor por huir de las fuerzas policiales

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este jueves a un hombre y un menor que venían circulando en una moto y escaparon del personal policial descartando un arma de fuego.

Los uniformados emprendieron una persecución por distintas arterias de la ciudad hasta que pudieron aprehenderlos en Berutti y 1810. Los detenidos, un hombre identificado como Alejandro Rodrigo Maciel de 24 años de edad y un menor de 16, quienes en medio de la huida arrojaron un arma con numeración suprimida calibre 22, con siete municiones en la recámara.

Estos quedaron alojados en dependencias de la Comisaría tercera acusados de desobediencia a la autoridad y encubrimiento. Interviene la UFIJ Nº 2