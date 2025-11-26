Alerta amarilla por tormentas para esta noche y parte del jueves en Bahía Blanca y la zona

Fotos: Emmanuel Briane - La Nueva. y SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para lo que queda del miércoles y la madrugada del jueves en Bahía Blanca y casi todo el Sudoeste Bonaerense.

El ente indicó que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

"Las mismas podrían provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual", se explicó.

El área afectada comprende los distritos de Villarino, Patagones, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y el sur de Coronel Dorrego. También incluye gran parte de la provincia de La Pampa y el noreste de Río Negro.

De acuerdo al nivel de la alerta, el SMN emite a la población las siguientes advertencias:

1- No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.