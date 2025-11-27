Los Amantes del Cine cierran el año con un aclamado film francés

Esta semana el Círculo de Amantes Del Cine finalizará su Temporada 2025, con el reestreno, a pedido del público, de uno de los grandes títulos de la temporada: "Cuando cae el otoño" del destacado Director francés François Ozon.

Ozon (1967) es el más popular de los realizadores franceses contemporáneos de cine de autor. Sus film son poco convencionales e imprevisibles, abordando temas sociales tabú en forma oscuramente seductora. Entre su obra se destacan "Swimming pool" (2003), "En la casa" (2012), "Frantz" (2016) "Amante doble" (2017), "Gracias a Dios" (2018) y "Mi crimen" (2023), estas tres últimas estrenadas oportunamente en el ciclo de estrenos de los Amantes Del Cine.

La entrañable Michelle disfruta de su tranquila jubilación en un pueblo de Borgoña, en las campiña francesa, cerca de su mejor amiga Marie-Claude. Pero cuando su hija Valérie le deja a su nieto Lucas para pasar juntos una semana de vacaciones de otoño, nada saldrá según lo planeado…"Esta es una de las mejores películas de François Ozon, ligera, incisiva, tranquila, oscura, libre por encima de todo. Con dos protagonistas adorables y una pobre Ludivine Sagnier, a la que le toca cargar con el papel más desagradable." (www.20minutos.es)



- Premio del Jurado al Mejor Guion y Premio al Mejor Actor de reparto (Pierre Lottin) en el Festival de Cine de San Sebastián 2024.

- Premio Fe En Films en el Festival de cine de Tromsø 2025.

- Nominada a Mejor Film Extranjero en el Festival de cine de Múnich

2025.

El Círculo De Amantes Del Cine finaliza así con sus estrenos regulares de cine de calidad y cine de autor, destinado a los cinéfilos celebrando el rito de agregación inmersiva que solo el cine proyectado en un "templo de los sueños" puede ofrecer. Un año más fueron estrenados los más importantes títulos que el Séptimo Arte ha ofrecido en el mundo poniendo a la pantalla bahiense en un sitio de relevancia gracias al esfuerzo que hace el Círculo de Amantes Del Cine y la Empresa Cinematográfica Amodeo.

Pero la fiesta del cine no se detendrá porque después de una pausa durante el mes de diciembre, a partir del 6 de enero se realizará el Ciclo Amantes De Verano para, posteriormente iniciar la Temporada 2026 en marzo. Y todo esto porque, como dijo el gran Maestro Ingmar Bergman: "Ningún arte pasa a nuestra conciencia de la forma en que la película lo hace, y va directamente a nuestros sentimientos, al fondo en las habitaciones oscuras de nuestras almas".

"Cuando cae el otoño" será reestrenado este viernes 28 y el domingo 30, en el Cine Visual, a las 19:30.