Torneo Clausura: cronograma y horarios confirmados para los cuartos de final
La actividad comenzará el sábado, con el partido entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma y los horarios para los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura.
El primer semifinalista se conocerá el sábado por la noche, luego del partido en el que Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes de La Plata a partir de las 21:30.
Los santiagueños vienen de ganarle en un partido cargado de polémicas a San Lorenzo por 2-1, mientras que Estudiantes dio el golpe para ganarle como visitante por 1-0 a Rosario Central,.
El domingo será el turno de dos de los grandes candidatos al título, como Boca y Argentinos Juniors.
El encuentro, que se llevará a cabo en La Bombonera, está programado para las 18:30.
El Xeneize accedió a esta instancia después del cómodo triunfo por 2-0 frente a Talleres de Córdoba. El Bicho, por su parte, derrotó como visitante a Vélez.
Los últimos partidos correspondientes a los cuartos de final se disputarán el lunes. En el primero de ellos, Barracas Central recibirá a las 17 a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Más tarde, a las 21:30, Racing, que le ganó de manera agónica por 3-2 a River gracias al gol del uruguayo Gastón Martirena en el último minuto, se enfrentará con Tigre, quien venció anoche a Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, por 1-0 con gol de David Romero.
Por haber finalizado más alto en la clasificación, la ‘Academia’ hará de local ante el ‘Matador’ en el Cilindro de Avellaneda.
*El cronograma
-Sábado
21.30hs: Central Córdoba de Santiago del Estero vs Estudiantes de La Plata.
-Domingo
18.30hs: Boca vs Argentinos Juniors.
-Lunes
17hs: Barracas Central vs Gimnasia y Esgrima La Plata.
21.30hs: Racing vs Lanús.