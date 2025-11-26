El Atlético Madrid de los argentinos le ganó en la última al Inter de Lautaro

Un cabezazo a los 93 minutos del uruguayo José María Giménez le dio el triunfo al Atlético Madrid ante Inter de Milán, que contó con el bahiense Lautaro Martínez como capitán, en el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la Champions League.

El equipo dirigido por Diego Simeone se impuso como local por 2 a 1 y consiguó tres puntos clave, en un encuentro con mucha participación argentina.

El Colchonero comenzó ganando con tanto de Julián Álvarez, quien marcó el 1 a 0 a los 9 minutos.

Mientras que los italianos lo igualaron por intermedio de Piotr Zielinski, a los 54.

Además de Julián, para los del Cholo vieron acción los argentinos Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone (todos titulares) y Nicolás González (llegó desde el banco).

Lautaro, por su parte, fue reemplazado en Inter a los 72 minutos y en su lugar ingresó Pio Esposito.

Con esta victoria, Atlético llegó a 9 puntos y se acercó a la zona de clasificación entre los que accederán directo a octavos de final.

El elenco milanés, en tanto, quedó cuarto con 12 unidades y sumó su primera derrota en la competencia luego de 4 victorias en fila.

En la próxima fecha, Inter recibirá a Liverpool el martes 12 de diciembre.

Asimismo Atlético visitará al PSV en mismo día y horario.