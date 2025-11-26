Boca le ganó un juicio a un jugador de Racing, que deberá pagar US$769.231

La comisión directiva de Boca recibió la noticia de que le ganó un juicio al mediocampista de Racing, Agustín Almendra, quien deberá abonar la suma de US$769.231 en concepto de resarcimiento por una deuda que el futbolista mantenía con el club.

Así lo dispuso la Justicia tras un reclamo de Boca, luego de que Almendra se fuera en condición de libre, en 2023, tras una discusión con el entrenador de a aquel momento Sebastián Battaglia, quién lo apartó del plantel.

Almendra no jugó más en Boca, se negó a la renovación de su contrato y quedó libre. Pero antes, en 2019, Boca le había otorgado un préstamo de 500.000 dólares para la adquisición de una vivienda, tras lo cual el mediocampista no devolvió dicho dinero, según lo pudo comprobar la entidad de la Ribera en la Justicia.

El actual futbolista de Racing, que surgió de la cantera xeneize, ganó 4 títulos en Boca, jugó 69 partidos oficiales y convirtió 6 goles.

Actualmente, Almendra tiene un rol clave en Racing, ya que es uno de los jugadores que suele ser titular en el equipo que es dirigido por Gustavo Costas y que entre 2024 y 2025 ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

Desde su llegada a la “Academia”, a mediados del 2023, Almendra disputó 59 partidos, en los que anotó cinco goles y repartió nueve asistencias.