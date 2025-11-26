Un bahiense ganó más de $150 millones en el Brinco

Un bahiense se convirtió este domingo en ganador de más de $150 millones en el sorteo Nº 2306 del Brinco, tras acertar los 15 números y llevarse el pozo principal de la edición.

Según informaron desde la organización, el ticket ganador fue comprado en una agencia ubicada en Brown al 300, en pleno centro de la ciudad.

Por el momento, no trascendió la identidad del apostador.

El premio mayor ascendió a la suma mencionada, además de los beneficios complementarios que entrega el juego en cada sorteo. El Brinco, como ocurre habitualmente, registró ganadores en distintas provincias, pero esta vez uno de los premios más importantes quedó en Bahía Blanca.

Desde la agencia donde se vendió la boleta celebraron el resultado y destacaron el impacto que genera en la comunidad local cada vez que un premio significativo queda en la ciudad.