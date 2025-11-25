Bahía Blanca | Martes, 25 de noviembre

Aplausos.

Santiago del Moro confirmó la fecha del casting abierto de Gran Hermano 2026

El conductor del ciclo difundió la información a través de sus redes sociales.
 

El conductor Santiago del Moro confirmó la fecha del casting abierto de la nueva edición de Gran Hermano “Generación dorada” a través de sus historias de Instagram.

Según la información que difundieron, del Moro volverá a estar a cargo de la conducción del ciclo. 

Con un anuncio con la voz del “supremo”, el conductor adelantó que la casa “vuelve a abrir sus puertas y que va a ser increíble”.

Luego difundió cuándo será la cita del casting abierto para participar por un lugar dentro del reality: “Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. No te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo”.

“Tenés que tener 18 años o más y presentarte el martes 16 de diciembre, de 10 a 16, en La Paz 950, Martínez. Prepárate para vivir una experiencia inigualable”, fue el mensaje que compartió del Moro. (NA)

