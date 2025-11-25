Santiago del Moro confirmó la fecha del casting abierto de Gran Hermano 2026

El conductor Santiago del Moro confirmó la fecha del casting abierto de la nueva edición de Gran Hermano “Generación dorada” a través de sus historias de Instagram.

Según la información que difundieron, del Moro volverá a estar a cargo de la conducción del ciclo.

Con un anuncio con la voz del “supremo”, el conductor adelantó que la casa “vuelve a abrir sus puertas y que va a ser increíble”.

Luego difundió cuándo será la cita del casting abierto para participar por un lugar dentro del reality: “Se viene Gran Hermano: Generación Dorada. No te podés perder la última oportunidad de ser parte del reality más famoso del mundo”.

“Tenés que tener 18 años o más y presentarte el martes 16 de diciembre, de 10 a 16, en La Paz 950, Martínez. Prepárate para vivir una experiencia inigualable”, fue el mensaje que compartió del Moro. (NA)