Femenino: Villa Mitre obtuvo el tetracampeonato en la Primera división del fútbol liguista

Villa Mitre es una aplanadora en la división principal del fútbol femenino. Tras vencer a municipales en la tanda de penales, el tricolor obtuvo el tetracampeonato en la Liga del Sur.

En El Fortín, Villa Mitre igualó 2 a 2 ante Municipales, pero impuso desde los doce pasos (6-5) y se quedó con el título en Primera División.

Para el tricolor anotaron Lucrecia Semper y Agustina Rodríguez. Para el equipo del Sindicato, por duplicado, convirtió Marianela Santana.

Las dirigidas por Rubén Idiart alcanzaron su cuarto título consecutivo en la categoría.

Por otra parte, en el torneo de ascenso, Liniers superó por 4 a 1 a San Francisco y jugará ante Sporting por un lugar en la Promoción.

Paulina Acevedo (3) y Lucía Perotti anotaron para el cuadro chivo, en tanto que Sofía Pinto hizo el gol del cuadro celeste.

Liniers se medirá ante Sporting y el ganador irá con Petroquímicos (juga para mantener la categoría), en busca del segundo ascenso.

En Reserva

En la categoría Reserva B, Rosario superó a Sporting y se quedó con el título.

En el Coloso de Cemento, las francesas derrotaron 4 a 2 a su clásico rival y conquistaron el certamen de Reserva que corresponde a la categoría ascenso.

Carolina Diaz, en tres oportunidades; y Valentina Cavalli anotaron para las dirigidas por Mariela Sollosky. Para el elenco rojinegro, conducido por Pamela Molina, marcaron Giuliana Ramirez y Lucía Aranda.

Por su parte, Municipales gritó campeón en en el Troneo de Reserva A.

En el Predio del Sindicato de Trabajadores Municipales, STMBB derrotó a Villa Mitre y se consagró campeón.

Fue 2 a 1 con goles de Lujan Diaz e Indira Reyes. Para el tricolor había abierto la cuenta Brunella Evangelisti, goleadora del certamen.

Las dirigidas por Martin Meluz se coronaron en la final por el título luego de adjudicarse la Fase Regular y el Cuadrangular Campeonato.