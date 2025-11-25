Torneo Clausura: Universitario gritó campeón en Caballeros y se conocieron los finalistas en Damas

El Torneo Clausura de la Asociación Bahiense de Hockey, en ambas ramas, se encuentra en plena etapa de definiciones.

En Caballeros, Universitario se consagró campeón, adjudicándose los dos campeonatos de la temporada.

Tras ser el mejor equipo de la fase regular, el albirrojo venció en la final a El Nacional.

El equipo que dirige Leonardo Woodward se impuso por 2 a 1 en el Complejo Héctor Gatica.

Los goles del bicampeón los anotaron Ezequiel Muñoz, al minuto, y Nicolás Kuhn, a los 4.

Para el Celeste, en tanto, descontó Hernán Molina, a los 25.

Previo a este duelo, Uni había dejado en el camino a Palihue, tras superarlo por 9 a 1.

Mientras que El Nacional derrotó a Puerto Belgrano por 1 a 0.

Asimismo, en el partido por el tercer puesto el equipo de La Base superó al elenco bahiense, por 2 a 0, con tantos de Thiago Parela y Mateo Sagrera.

*En Damas

En la rama femenina, las tres copas conocieron a los equipos que definirán el Torneo Clausura.

En la Copa de Oro, Atlético Monte Hermoso y Universitario disputarán la final del certamen tras ganar sus semifinales.

El vigente hexacampeón local derrotó a Pacífico, por 3 a 1, en la cancha de agua del Complejo Municipal del balneario.

Los goles del albirrojo los anotaron Lucía Alejo, Carola Dichiara y María Emilia Larsen.

Mientras que Renata Ortiz empató transitoriamente de penal para el Verde.

Mientras que en la otra semi, Universitario venció como local a Argentino, luego de comenzar perdiendo.

Las Pirañas lo dieron vuelta con tantos de Julieta (2) y Valentina Kluin.

El Azul, en tanto, había arrancado ganando con tanto de penal de Eugenia Etulain.

Por otra parte, en el triangular por el quinto puesto -que también integra Villa Mitre-, Sociedad Sportiva "A" derrotó a El Nacional "A" por 3 a 0.

Los festejos de las Palomas fueron obra de Ximena Garciandía (2) y Julieta Alende.

Por la Copa de Plata, los finalistas son Independiente de Coronel Dorrego y El Nacional "B".

El Rojo se impuso ante Tiro Federal, por 6 a 1 como local, con tantos de Agustina Menna (2), Gala San Martín (2), Constanza Zorzano y Ailin Anchivello.

Mientras que Nacio derrotó a Sportiva "B" por shoot (2 a 1), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

Durante los 60 minutos, para el Celeste marcó Sofía Olmos Olivero y para el Blanco lo hizo Melany Hernández.

En los penales australianos, para El Nacional acertaron Milagros García Martínez y Zoe Pavletic. Hernández repitió Sportiva.

Por último, en la Copa de Bronce, Universitario "B" y Pacífico "B" definirán el título.

Uni "B" se quedó con el duelo ante Uni "C", venciéndolo por 6 a 1, con goles de Julieta Cuchán (2), Brenda Schetizner (2), Morena Rosquete y Abril Pollet. Descontó Camila Reyes.

Además, el Verde derrotó a Sporting de Punta Alta, por 4 a 0, con tantos de Julieta Sánchez, María Luz Suárez, Micaela Pescader y Lucía Vera.