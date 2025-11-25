"No me siento víctima": Lourdes Fernández volvió a hablar a un mes del escándalo

Lourdes Fernández volvió a hablar públicamente a un mes del escándalo que la involucró con su expareja, Leandro García Gómez, y expuso cómo atraviesa la crisis que también impactó en la interna de Bandana.

En una entrevista con Tarde o Temprano (eltrece), la artista se quebró varias veces al repasar lo ocurrido y expresó cómo transita este proceso: "Estoy realmente contenida por mis compañeras, mi familia, mis amigos y por ustedes. También estoy con terapia, creciendo y aprendiendo".

La cantante admitió que durante mucho tiempo no logró dimensionar lo que estaba viviendo. "Uno piensa que está rodeado de buenas personas y no", reflexionó. "Aprendí que soy vulnerable, que no lo puedo todo y que me puedo equivocar".

Por la cautelar vigente, Lourdes no puede ahondar en el proceso judicial, pero sí dejó en claro cómo vivió los primeros días: "En un principio me sentía muy culpable, muy boba por haberlo expuesto. Hoy no siento que sea así".

Uno de los momentos más tensos llegó cuando habló de su compañera Lissa Vera, quien había hecho una denuncia contra García Gómez. "Me decían ingrata porque ella me había defendido, pero nunca levantó el teléfono para preguntarme cómo estaba. No sabía dónde vivíamos, no sabía si estaba con él, fue re loco eso", señaló.

Con lágrimas, reconoció que recordar el episodio todavía la afecta: "Cuando hablo de este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron y eso es revictimización".

Lourdes remarcó que su historia no se ajusta a los estereotipos más conocidos. "No es que abrís la puerta y te da un golpazo. Fueron discusiones que se fueron a la mierda. No me siento víctima, me siento responsable", dijo.

También explicó que el conflicto se desató cuando tuvo una angina y su entorno temió algo más grave. Para tranquilizar al equipo, envió un video: "Como parecía el Topo Gigio, pensaron lo peor. Virginia y Valeria me empezaron a llamar, pero de Lissa no tuve ni una llamada".

Respecto de García Gómez, Lourdes admitió: "Me encantaría poder cuidarlo un poco más, porque hay cariño. No nos pudimos separar en todo este tiempo. Hubo cosas rarísimas".

Incluso contó que habló con un amigo de él. "Le pedí que lo cuidara. Me doy cuenta de que esto llegó a un límite que me supera", relató.

Aun así, destacó los aspectos positivos del vínculo: "Era muy inteligente, muy cariñoso cuando no teníamos estos episodios. No es una mala persona, necesita ayuda, igual que yo". (NA)