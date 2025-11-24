Tras una semana de rastreo, finalizó la búsqueda del joven argentino desaparecido en el mar de Chile

Tras una semana de operaciones y rastreos, las autoridades chilenas dieron por concluido el operativo para localizar a Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente argentino de 17 años que desapareció en la costa de La Serena luego de ser arrastrado por la corriente. La decisión se adoptó después de intensas tareas en el mar y en tierra, que involucraron recursos oficiales y apoyo comunitario.

La noticia del cierre del operativo llegó en medio de una ceremonia íntima que la familia celebró en la playa, donde familiares, amigos y vecinos se reunieron para despedir al joven.

Frente al mar, encendieron velas, colocaron fotografías y arrojaron flores al agua en el lugar donde Alejandro desapareció, un gesto que acompañó la culminación formal de las labores de búsqueda. La familia realizó un activo simbólico de despedida y agradeció a quienes colaboraron durante la semana de búsqueda.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, explicó que “la familia ya sabe todo lo que se ha realizado. La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo”, y añadió que los familiares “lo tomaron con altura de miras, entendieron la situación y agradecen enormemente todo lo que se ha realizado”.

El episodio que dio origen a la búsqueda ocurrió el pasado lunes 17 cuando Alejandro, oriundo de San Juan, ingresó al mar junto a otros jóvenes de entre 12 y 20 años y fue sorprendido por la fuerza de la marea. (Infobae)