Una ucraniana rompió el récord mundial de apnea sin aletas

Kateryna Sadurska de regreso a la superficie. Foto: Reuters

La campeona ucraniana de apnea, Kateryna Sadurska, estableció este lunes un nuevo récord mundial en Dominica, donde se quedó con la medalla de oro.

En la disciplina Peso Constante Sin Aletas (CNF) logró una inmersión de 86 metros (282 pies), lo que eleva su total a ocho récords mundiales.

La inmersión se completó en 3 minutos y 32 segundos en la Competición Elemento Azul 2025.

Sadurska inició su descenso con 10 brazadas antes de entrar en caída libre y regresó a la superficie con 31, todas con una sola respiración.

Esta inmersión superó por dos metros su propio récord mundial, establecido el año pasado en el mismo lugar.

Sadurska tiene 33 años y anteriormente compitió en natación sincronizada.

​Ganó tres medallas en el Mundial de Natación de 2013, y nueve medallas en el Europeo, entre 2010 y 2016.​​