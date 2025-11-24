Cuándo será el próximo y último fin de semana largo del año en la Argentina

Diciembre llegará con un fin de semana largo de tres días en la Argentina, una oportunidad ideal para descansar o hacer una escapada antes de las fiestas.

De acuerdo al calendario oficial de feriados que fue publicado por el Gobierno, el descanso será el lunes 8, cuando será conmemorado el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Este será el último fin de semana largo del año, ya que es un feriado inamovible y el del 25 de diciembre por Navidad caerá jueves.

En septiembre, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial —a través de la resolución 139/2025— la modificación en el criterio para el traslado de feriados.

De esta manera, aquellos feriados “trasladables” que caen sábado o domingo pueden moverse al viernes anterior o al lunes siguiente, según lo decida la autoridad competente.

La medida busca subsanar un vacío legal en la ley 27.399 que no contemplaba estos casos.

Sin embargo, los feriados inamovibles siguen en su fecha original y no pueden ser trasladados. Solo los días definidos como “trasladables” en la normativa vigente pueden moverse si coinciden con un fin de semana. (TN)