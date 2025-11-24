Feriado nacional: así funcionarán los servicios hoy en Bahía Blanca
Los colectivos circularán con horarios y frecuencias de días domingo. La recolección de residuos será normal.
Este lunes, feriado nacional con motivo de conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional, la disposición de los distintos servicios en Bahía Blanca será diferente a los días habituales.
Según informó el Municipio, funcionarán de la siguiente manera:
Transporte público
Cumplirán los horarios fijado para días domingo.
Recolección de residuos
El servicio se ofrecerá en forma normal.
Hospital Municipal
De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría, mientras que el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.
Cementerio
La administración atenderá de 7 a 12. Estarán abiertos tanto el ingreso principal (Pablo Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad). El horario de visita será el habitual: de 8 a 17.
Estacionamiento medido y pago
Se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.
Dependencias comunales
No habrá atención al público.