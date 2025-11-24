Bahía Blanca | Lunes, 24 de noviembre

La ciudad.

Feriado nacional: así funcionarán los servicios hoy en Bahía Blanca

Los colectivos circularán con horarios y frecuencias de días domingo. La recolección de residuos será normal.

Foto: archivo-La Nueva

Este lunes, feriado nacional con motivo de conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional, la disposición de los distintos servicios en Bahía Blanca será diferente a los días habituales.

Según informó el Municipio, funcionarán de la siguiente manera:

Transporte público

Cumplirán los horarios fijado para días domingo.

Recolección de residuos

El servicio se ofrecerá en forma normal.

Hospital Municipal

De 8 a 18 funcionarán los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría, mientras que el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio

La administración atenderá de 7 a 12. Estarán abiertos tanto el ingreso principal (Pablo Lejarraga) como el secundario (Sarratea y Abad). El horario de visita será el habitual: de 8 a 17.

Estacionamiento medido y pago

Se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias comunales

No habrá atención al público.

La ciudad.
Fútbol.
Fútbol.
Economía y campo.

