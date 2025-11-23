Huracán goleó, Liniers pasó por penales y los dos se metieron en la final de los playoffs

Franco Pane celebra su gol, que abrió el camino para Huracán ante Libertad. Fotos: Andrea Castaño y Emilia Maineri-La Nueva.

Huracán (1° en la fase regular) y Liniers (3°) se metieron esta tarde en la final de los playoffs del torneo clausura de primera división “A” de la Liga del Sur.

En una de la semifinales, el Globo superó en su cancha a Libertad (4°) por 4 a 1, con tres goles de Brian Scalco (34, 58 y 83 minutos) y otro de Franco Pane (25m.).

Para el elenco de Villa Rosas descontó Leandro Jeva (70m.)

En el equipo de Ingeniero White fue expulsado Walter Linares.

El árbitro en el Bruno Lentini fue Mariano Perretti.

En El Fortín, en tanto, Liniers eliminó a Villa Mitre (2°) por penales (5 a 3), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

El tricolor comenzó ganando con gol de Thiago Uicala (a los 44 minutos) y el albinegro lo igualó por intermedio de Massimo Monti (74m.).

Ya en la definición desde los 12 pasos, para el equipo de la avenida Alem anotaron sucesivamente Boris Herrera, Enrique Narvay, Lucas Der, Manuel Cutrín y Agustín Seisdedos, quien anotó el definitivo.

Para la Villa, en tanto, marcaron Fabricio Pereyra, Juan Bautista Barreto y Lionel Iriarte.

Además, Andoni Mendiguibel le contuvo el penal a Jorge Rojas, quien pateó el cuarto de la tane.

El juez principal en El Fortín fue Daniel Méndez.

*Cómo sigue

Con estos resultados, Huracán y Liniers jugarán la final de los playoffs en el Bruno Lentini.

Si gana el local, se quedará con el Clausura y disputará la final anual ante Bella Vista, que obtuvo el Apertura.

Si el que se impone es el Chivo, volverán a medirse en una final extra en escenario neutral, ya que el Globo se ganó ese privilegio por ser el mejor de la fase regular en el segundo tramo.

El ganador de ese cruce, chocará ante los gallegos.