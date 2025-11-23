Pasó Las Vegas: “Da bronca no haber competido”, dijo Franco Colapinto

Luego de su participación en el Gran Premo de Las Vegas, donde finalizó en el 17° lugar, el argentino Franco Colapinto hizo una fuerte autocrítica hacia su equipo, Alpine.

La unidad del bonaerense sufrió daños en el difusor por un toque de Albon (Williams) en la largada que afectaron el desempeño en la competencia.

“Fue una carrera frustrante, fui muy lento, tenía 0 grip. No sé si fue por los daños, pero fue un desastre el auto. No podía acelerar, no podía doblar con freno, cada vez que cargaba la rueda trasera, se movía”, dijo Colapinto.

“No sé cuántos puntos fueron pero por lo que escuché no era para sentir tan mal al auto. Fue una carrera mala. No hay nada positivo”, agregó en declaraciones a la prensa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

No obstante, Colapinto buscó quedarse con algún aspecto positivo.

“Es bueno seguir completando las carreras a pesar de tener daños pero da bronca no haber sido competitivo”, afirmó, resignado.

“Tenía muy poco grip, iba patinando por todos lados. Se sentía muy mal el auto y costó en general. No encontramos balance en ningún momento de la carrera, la parte de atrás se movía todo el tiempo. Habrá que trabajar para la próxima”, dijo.

También criticó la estrategia del equipo.

“Fue un sprint muy largo con medios. Las duras se sentían mejor, pero paramos muy temprano”, concluyó.