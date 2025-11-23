Renunció el concejal oficialista que se negó a un test de alcoholemia

Jonatan Arce presentó este domingo su renuncia a la banca que ocupaba por Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, dos días después de haberse negado a realizar un control de alcoholemia en un operativo de tránsito.

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando Arce —integrante de la Comisión de Tránsito y Transporte— fue detenido en un control de rutina y rechazó someterse al test. Tal como establece la normativa, la infracción se consideró "positiva por presunción" y se labró un acta cuyo monto asciende a 1.412.800 pesos.

La situación generó repercusión inmediata en redes sociales, especialmente luego del posteo de Santiago Saccoccia, padre de Facundo, el joven de 17 años que murió atropellado por un conductor alcoholizado en 2018, y referente de Estrellas Amarillas, quien pidió públicamente el "despido" del edil.

Este domingo por la mañana, Arce difundió un comunicado dirigido "a las vecinas y vecinos de Bahía Blanca", donde reconoció sin rodeos lo sucedido. "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas", expresó.

También admitió que su decisión durante el procedimiento fue errónea: "Durante el procedimiento no accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas". Según indicó, entregó la documentación requerida y aceptó "la sanción establecida por la normativa, como corresponde a cualquier ciudadano".

En el texto, el ahora exconcejal justificó su renuncia en la necesidad de no afectar el funcionamiento institucional ni la labor de su espacio político. "Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad y sostener una conducta acorde al rol que representamos. Por eso decidí presentar mi renuncia a la banca de concejal", señaló. Y agregó: "Considero que es lo más adecuado para no generar condicionamientos institucionales ni afectar el trabajo de mi espacio político".

Arce sostuvo además que el episodio lo llevó a reflexionar sobre el ejercicio de la función pública: "La coherencia debe estar siempre por encima de los cargos, y los cargos nunca por encima de los valores".

En el cierre del comunicado, reafirmó su pertenencia política y anticipó que continuará su militancia: "Soy militante peronista desde hace muchos años. Voy a continuar militando y trabajando, como siempre, desde el lugar que me toque, con la voluntad de aprender, corregir y seguir adelante con más compromiso".

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales desde el Ejecutivo municipal ni de referentes del bloque.