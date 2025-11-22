Un concejal oficialista se negó a realizar el control de alcoholemia

El concejal oficialista Jonatan Arce fue detenido por un control de tránsito y se le labró una infracción por negarse a realizar el control de alcoholemia. Por este motivo, se considera positivo por presunción y se le efectivizó la infracción.

Arce, que ingresó al Concejo Deliberante en las elecciones del 2023, es miembro de la Comisión de Tránsito y Transporte del recinto deliberativo. La multa tiene un monto de 1.412.800 pesos y fue otorgada en Luis Piedra Buena 122.

La noticia repercutió inmediatamente en redes sociales, donde Santiago Saccoccia, padre de Facundo, el joven de 17 años que murió luego de ser atropellado por un conductor alcoholizado el 10 de marzo de 2018 y miembro de Estrellas Amarillas, realizó un posteo en la red social X pidiendo su "despido" al intendente Municipal.

La multa figura en el sistema de gestión tributaria del Municipio, donde se pueden observar la observaciones del inspector de tránsito que indicó: "Presunción por negarse a prueba de alcoholemia, gastos que demande el traslado y restitución del vehículo".

No es la primera vez que un funcionario municipal se ve implicado en este tipo de situaciones. En 2013, Pablo Reynafé, por entonces subsecretario de Promoción Social, tuvo que renunciar a su cargo luego de negarse a realizar un control y en 2021, quien era Director de Delegaciones Fabián Tuya, se vio involucrado en un siniestro y también se negó a constatar su alcohol en sangre, renunciando a los pocos días.

De momento, no hay información oficial por parte del implicado, ni desde el ejecutivo Municipal.