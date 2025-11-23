Una pelea entre dos mujeres dejó a una de ellas inconsciente

Personal del Comando de Patrullas aprehendió anoche a Daniela Soledad Molina, de 32 años, acusada de agredir físicamente a Adriana Nicol Escobar, de 30, durante una confrontación registrada en Maldonado al 2000.

El episodio ocurrió cerca de las 22, cuando un llamado al 911 alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Escobar inconsciente, mientras que la presunta agresora manifestó haber recibido amenazas de parte de la víctima.

La mujer herida fue trasladada por una ambulancia al Hospital Municipal, donde ingresó con signos vitales. Se aguarda el parte médico para establecer la gravedad y el carácter de las lesiones.

En la causa interviene la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que instruye las actuaciones correspondientes.